PSP alerta para burla: condutores fingem ser da organização e pedem quantias avultadas aos peregrinos

A PSP alertou, esta terça-feira, para a possível prática do crime de especulação no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.Duas denúncias foram feitas, esta segunda-feira, para condutores que fingem ser da organização e pedem quantias avultadas aos peregrinos para o seu transporte.As autoridades também comunicaram a utilização abusiva dos QR Code (código de acesso a refeições a que o peregrino tem direito), dando conta do conhecimento de algumas situações, ainda que não haja até ao momento nenhum queixa formalizada.