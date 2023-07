A imagem do altar que estará no altar-palco nas cerimónias finais das Jornadas Mundiais da Juventude já é conhecida. Dezoito peças de mobiliário litúrgico que estariam nas JMJ são apresentadas esta quinta-feira em Rebordosa, Paredes.A Laskasas, uma empresa portuguesa com produção no norte de Portugal, desenvolveu o mobiliário para a celebração de dois dos principais Eventos Centrais da JMJ Lisboa 2023 com o Papa Francisco, a Vigília e a Missa de Envio.