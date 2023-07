Santana Lopes na megaoperação da CMTV na cobertura da JMJ

O comentador da CMTV Pedro Santana Lopes vai juntar-se à megaoperação informativa que o canal está a

preparar para acompanhar

a par e passo a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza de 1 a 6 agosto, em Lisboa. O atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que tem feito comentário político na antena do canal do Correio da Manhã, vai agora partilhar a sua visão sobre um dos mais importantes acontecimentos religiosos do Mundo.





O comentário tem lugar entre quarta-feira e sábado próximos. “Como comentador tenho que ser tão isento quanto possível, mas deixo já a minha declaração de interesses: vamos ouvir o comentário de alguém que é católico, praticante e que já teve o privilégio e a bênção de ser recebido pelo antecessor do Papa Francisco”, diz Pedro Santana Lopes, referindo-se ao encontro “emocionante”, no Vaticano, em 2004, com João Paulo II, então enquanto presidente da Câmara de Lisboa e presidente da UCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa).