Semana Académica de Lisboa vai acontecer no recinto da Jornada Mundial da Juventude em setembro

área que pertence ao município de Loures.

sob alçada da Câmara Municipal de Lisboa,

o presidente da Associação Académica de Lisboa, Diogo Martinho Henriques, foram as "melhores condições" do terreno do setor B do Parque Tejo que atraíram os organizadores do evento. O terreno "mais plano" e "a própria paisagem com a ponte Vasco da Gama ao fundo" fizeram com que a organização achasse que aquele "seria o local adequado para este evento".



A organização entrou então em contacto com a Câmara de Loures, que se tornou parceira da Associação Académica de Lisboa do evento, que acontece nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro.

A Semana Académica de Lisboa vai ter lugar no Parque Tejo, o espaço com mais de 100 hectares que recebeu peregrinos e o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude. O evento, que acontece em setembro, vai voltar a juntar milhares de jovens do recinto da JMJ. Segundo o jornal Público, o evento só vai ocupar a zona do altar-palco, que está sob alçada da Câmara Municipal de Lisboa.