Bispo Américo Aguiar garante que Portugal está preparado para receber jovens de todo o mundo

O presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, Américo Aguiar, dirigiu-se esta terça-feira aos peregrinos que estão a chegar a Lisboa e garantiu que "Portugal está preparado para receber os jovens do mundo inteiro".

"Portugal está de braços abertos para vos acolher, para vos dar testemunho de Cristo Vivo que habita nos (...) corações", sublinhou Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, numa mensagem publicada na página da JMJ na Internet.

"Queremos receber o testemunho, a alegria dos vossos corações, onde também reside Cristo Vivo", acrescentou Américo Aguiar.

Depois de quatro anos a preparar "os nossos corações, as nossas ruas, as nossas aldeias, as nossas cidades", Portugal está preparado para "receber os jovens do mundo inteiro".

O futuro cardeal acrescentou que, desta terça-feira a domingo, vão decorrer inúmeras atividades e momentos de oração que conduzem a "um encontro com Deus, porque Deus quer-se encontrar connosco e nós queremos vir ao encontro de Cristo Vivo".

"Bem-vindos, uma saudação fraterna e um abraço a todos. Bem-vindos a Portugal", terminou o bispo auxiliar de Lisboa.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre esta terça-feira e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.