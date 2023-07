Especial JMJ 2023 no CM Online

Correio da Manhã acaba de lançar um



Desde histórias e curiosidades do papamóvel a dicas sobre o que levar na mochila para a jornada, o leitor poderá encontrar neste novo espaço notícias, reportagens, vídeos, artigos de opinião e um podcast de cinco episódios sobre a vida do Papa Francisco.



Em contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o site doacaba de lançar um canal especial dedicado ao maior evento católico do Mundo , que pela primeira vez decorre em Portugal, entre os dias 1 e 6 de agosto.Desde histórias e curiosidades do papamóvel a dicas sobre o que levar na mochila para a jornada, o leitor poderá encontrar neste novo espaço notícias, reportagens, vídeos, artigos de opinião e um podcast de cinco episódios sobre a vida do Papa Francisco.

Em destaque no canal estarão os conteúdos interativos como a história do encontro criado em 1985 por João Paulo II ou o programa da JMJ com tudo o que acontece dia a dia, hora a hora.









Leia também Saiba que ruas estarão fechadas ao trânsito em Lisboa durante a JMJ Com milhares de pessoas esperadas em Lisboa e as já anunciadas restrições à circulação, vamos disponibilizar um mapa interativo atualizado em tempo real com o trânsito e outras limitações à mobilidade na capital.

E porque queremos conhecer e partilhar as vivências individuais dos peregrinos e de todos aqueles que participam no encontro, vamos abrir um ‘Diário do Leitor’, no arranque da jornada, para que possa partilhar connosco fotografias, vídeos e textos.



Estes conteúdos devem ser enviados para o endereço de email portal@cmjornal.pt, para o WhatsApp, Telegram ou Signal do ‘Fale com o CM’.





De Lisboa a Fátima, dos eventos oficiais às manifestações de rua, vamos acompanhar tudo em permanência no site do Correio da Manhã. Diariamente teremos ainda fotogalerias com os momentos mais marcantes, ‘livestreams’ do encontro, além de conteúdos exclusivos para as redes sociais.