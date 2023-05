Perto de 700 grupos já inscritos para os Dias nas Dioceses, que antecendem a Jornada Mundial da Juventude

Os Dias nas Dioceses, que decorrem na semana de 26 a 31 de julho, antecedendo o início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, têm já perto de 700 grupos inscritos, dos cinco continentes, informou esta quarta-feira a organização.

"Até ao momento recebemos, das 17 dioceses de acolhimento dos Dias nas Dioceses (DND), o número de 682 grupos (...), mas as dioceses ainda estão à espera de receber mais grupos", explicou o padre Filipe Diniz, coordenador nacional dos DND, citado numa nota publicada no site da JMJ.

Dezassete dioceses de Portugal continental e ilhas vão participar nos DND, proporcionando a milhares de jovens "uma experiência eclesial de partilha de fé, do ser Igreja nas comunidades de acolhimento", nos dias anteriores à JMJ.

"É uma grande riqueza cultural e religiosa a proveniência destes grupos, a diversidade dos mesmos permite uma partilha de vivência da fé nas dioceses de acolhimento", segundo o padre Filipe Diniz.

Os DND vão realizar-se nas dioceses do Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. De fora ficam as dioceses de Lisboa, Setúbal, Santarém e das Forças Armadas e de Segurança, que receberão os peregrinos durante a semana da Jornada, entre 1 e 6 de agosto.

Os jovens participantes nos DND "vão ficar alojados preferencialmente em casas de famílias, nas paróquias de acolhimento, e em instalações públicas, das escolas, municípios e freguesias, e das associações/coletividades", acrescenta a organização.

Os "Dias nas Dioceses" são considerados "um caminho de preparação para os peregrinos e para as comunidades anfitriãs para a Jornada Mundial da Juventude".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa - que esta semana confirmou a presença em Portugal de 2 a 6 de agosto -, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.