"Mochila virada para a frente e ande sempre em grupo": Todos os conselhos da PSP para o evento católico

- Durante o evento, colabore e respeite as indicações dos Polícias e dos voluntários, se verificar desordens ou alguma situação suspeita, como mochilas abandonadas, comunique de imediato, estamos aqui para ajudar.

- Proteja os seus bens, não os abandone, coloque-os sempre à vista ou utilize a mochila virada para a frente. Não exiba grandes quantias de dinheiro ou objetos de valor em público e dê preferência ao pagamento eletrónico.

- Em caso de extravio ou entrega de documentos ou objetos perdidos dirija-se às “unidades móveis de atendimento” (UMA), localizadas em todos os eventos principais, ou ao posto policial mais próximo, os quais pode consultar no link: https://www.psp.pt/Pages/onde-estamos.aspx.

-Para sua proteção, ande sempre em grupo, evite lugares mal iluminados e aglomerações em sítios exíguos, em situações de afunilamento, mantenha a calma!

- Nunca perca de vista os idosos e crianças que o acompanham, garanta que os mesmos têm um contacto de um adulto do grupo, e defina um ponto de encontro, para o caso de se perderem.

- Se for vitima de crime mantenha a calma e não ofereça resistência, tente fixar o maior número de características que ajudem a identificar o suspeito.

- Tenha sempre o telemóvel com bateria e contactos de emergência, 112 (número europeu de emergência) ou +351 21 POLÍCIA (chamada será atendida por um Polícia da PSP - Comando Metropolitano de Lisboa).

- Logo após o fim das cerimónias, saia de forma calma e gradual, a fim de evitar filas prolongadas ou aglomerações.

No âmbito dos preparativos para a pré Jornada Mundial da Juventude, a PSP emitiu um comunicado de alerta para os seguintes pontos a ter em atenção durante os eventos.- Nos principais eventos serão criados pontos de acesso, com revistas por Polícias uniformizados, desloque-se com antecedência para evitar atrasos ou filas extensas, deve consultar a lista de objetos proibidos na página oficial da PSP, através do link https://www.psp.pt/Pages/JMJ.aspx.