Papa Francisco reúne com vítimas de abusos sexuais na Igreja

O cardeal-patriarca de Lisboa confirmou esta segunda-feira que o Papa Francisco vai encontrar-se com vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa. "É tão secreto que nem eu sei onde e como vai acontecer", disse D. Manuel Clemente. Os pormenores sobre o encontro só vão ser revelados depois.Confrontado com a contestação, que toma forma em três cartazes em Lisboa, Loures e Oeiras, durante os dias da Jornada Mundial da Juventude, para lembrar que "mais de 4800 crianças foram abusadas pela Igreja Católica em Portugal", D. Manuel Clemente disse "as pessoas que se queiram manifestar estão no seu direito, desde que o façam no cumprimento da lei". Recorde-se que é proibido levar para os recintos cartazes de grandes dimensões ou com mensagens ofensivas.O objetivo é evitar tudo o que perturbe os peregrinos "de poderem assistir, com tranquilidade, com boa visão e boas condições", aos eventos da JMJ, esclarece Paulo Pereira, comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.