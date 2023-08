Papa vai acompanhar Via-Sacra da JMJ como peregrino

O Papa Francisco vai acompanhar "como peregrino", na sexta-feira, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, a Via-Sacra que terá como tema de fundo "a "vulnerabilidade e a fragilidade" com que todos se confrontam no dia a dia.

O padre jesuíta João Goulão, diretor do Centro Universitário Padre António Vieira, disse esta quinta-feira, em conferência de imprensa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, que o Papa estará no palco, nas 14 estações da Via-Sacra, que decorrerá ao longo de cerca de 90 minutos, acompanhando o desenrolar da celebração como os restantes peregrinos.

Quanto aos temas que vão ser refletidos, estão "a fragilidade e as feridas que todos atravessam (...), a fragilidade da Igreja, a fragilidade da sociedade", com base numa "grande auscultação mundial, através do Dicastério dos Leigos e da Família.