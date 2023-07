Nos cinco dias de visita a Portugal (2 a 6 de agosto), para presidir à Jornada Mundial da Juventude, o Papa vai falar em espanhol nas principais celebrações: a missa no Parque Tejo, a via-sacra no Parque Eduardo VII, o Rosário em Fátima com jovens doentes e o encontro com os voluntários, no Passeio Marítimo de Algés.









Ver comentários