A guerra na Ucrânia chegou a Lisboa. Na sexta-feira, na Via-Sacra no Parque Eduardo VII, um grupo de russos cercou peregrinos ucranianos que erguiam bem alto a bandeira da Ucrânia e intimidou-os a baixar a bandeira azul e amarela.



“Começaram a dizer que devíamos baixar as nossas bandeiras. Todas as pessoas estão com bandeiras dos seus países, mas a nós disseram-nos que somos nacionalistas”, denunciou a luso-ucraniana Marta Ivanochko, de 18 anos, em declarações à Renascença.









