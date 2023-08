Saiba quais as ruas cortadas ao trânsito e qual o percurso que o Papa vai percorrer na visita a Cascais

O Papa Francisco vai visitar esta quinta-feira Cascais, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, e vai percorrer cerca de 3,5 quilómetros até ao centro do concelho.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Cascais, a passagem do Papa Francisco deve iniciar-se a partir das 9h00 e vai obrigar ao corte de trânsito de várias ruas. Saiba quais:

Av. da República entre a Rotunda Comendador Joaquim Baraona e Rotunda João Paulo II,

Av. Vasco da Gama entre a Av. da República e a Avenida Emídio Navarro

R. Conde Ferreira

R. Latino Coelho

R. do Gama, Rua dos Navegantes

Largo da Assunção, R. da Vitória

R. Gomes Freire

R. Marques Leal Pancada

R. Sacadura Cabral

R. Gago Coutinho

R. Júlio Pereira de Melo

R. José Ignácio Roquette

R. Freitas Reis desde a R. Emídio Navarro até à R. José Inácio Roquette

R. Luis Xavier Palmeirim

Av. D. Carlos I

Passeio D. Luis I

Alameda dos Combatentes da Grande Guerra

As entradas/saídas da Marina são efetuadas pela Av. Rei Humberto II de Itália, com circulação alternada

Esta quinta-feira, entre as 10h00 e as 12h30, a circulação na Av. 25 de Abril será feita somente no sentido descendente desde a Av. Eng. Adelino Amaro da Costa até à Rotunda Francisco Sá Carneiro. Na Av. Marginal o trânsito vai circular nos 2 sentidos desde os Jardins do Casino até Cascais, na Av. Fausto Figueiredo desde a Av. das Acácias até à Av. Marginal. Já na Av. das Acácias, Av. D. Nuno Álvares Pereira e Av. Condes Barcelona desde a saída da A5.

Está proibido o estacionamento no centro de Cascais desde as 20h00 do dia 02 de agosto até às 13h00 do dia 3 de agosto nas seguintes artérias: Avenida da República, Rua Latino Coelho, Rua Conde Ferreira, Rua Gomes Freire, Largo da Assunção, Rua Júlio Pereira de Melo, Rua José Inácio Roquette e Rua Sacadura Cabral. Dia 03 de agosto há condicionamento da circulação de pessoas entre 08h00 e as 12h30 nas ruas Vasco da Gama, Rua Conde Ferreira, Latino Coelho e Gomes Freire.

Conhea os locais de passagem do Santo Padre: