Saiba que estradas evitar e quais as alternativas no dia da chegada do Papa a Lisboa

Várias estradas dos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais vão ser esta quarta-feira cortadas ao trânsito devido a vários eventos realizados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.



Com a chegada do Papa Francisco a Portugal esta quarta-feira, vai realizar-se na zona de Belém a "prestação de Honras Militares, um encontro no Centro Cultural de Belém e a ida ao Mosteiro dos Jerónimos", informa em comunicado a PSP.

Saiba quais as estradas que vão estar interditas ou fortemente condicionadas e consulte aqui as alterações ao trânsito e outras limitações à mobilidade durante a Jornada Mundial da Juventude.



Lisboa

Entre as 07h00 e a 01h00

Honras Militares em Belém, Encontro no Centro Cultural de Belém e ida ao Mosteiro dos Jerónimos

Rua de Belém com a Travessa dos Ferreiros a Belém.

Rua de Belém C/ Travessa Marta Pinto.

Praça Afonso de Albuquerque.

Calçada da Ajuda com a Rua da Junqueira.

Arruamento do Centro Cultural de Belém com a Praça do Império.

Arruamento do Centro Cultural de Belém com a Avenida da Índia.

Rua Dom Lourenço de Almeida com a Rua João Bastos.

Rua Bartolomeu Dias com a Praça do Império.

Rua das Oliveiras com a Praça do Império.

Rua das Oliveiras com a Avenida da Índia.

Largo dos Jerónimos com a Rua dos Jerónimos.

Largo dos Jerónimos com a Praça do Império.

Avenida de Brasília – isolamento à circulação de trânsito entre o restaurante Vela Latina e o Padrão dos Descobrimentos.

A Avenida da Índia estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida da Índia: Rua de Cascais. Travessa da Galé. Praça das Indústrias. Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque.

A Rua da Junqueira estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Rua da Junqueira: Rua 1º de Maio com a Rua Luís de Camões. Rua 1º de Maio com a Calçada de Santo Amaro. Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque.

A zona de Belém estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à zona de Belém: Rua da Junqueira com o Largo Marques Angeja e a Rua Alexandre Sá Pinto. Rua da Junqueira com a Travessa de Santo António à Junqueira. Saída de estacionamento do Museu dos Coches. Calçada da Ajuda com a Rua da Junqueira. Calçada da Ajuda com a Rua do Embaixador. Calçada da Ajuda com a Rua General João de Almeida. Calçada da Ajuda com a Rua Bica do Marquês. Rua de Belém com a Travessa das Galinheiras. Calçada do Galvão com o Largo das Escolas. Rua dos Jerónimos com a Avenida do Restelo. Rua dos Jerónimos com a Rua Gonçalves Zarco. Rua dos Jerónimos com a Avenida Ilha da Madeira. Avenida do Restelo com a Rua da Alcolena. Avenida do Restelo com a Rua Dom Lourenço de Almeida. Avenida do Restelo com a Avenida da Torre de Belém. Rua Bartolomeu Dias com a Rua Vila Correia. Rua Bartolomeu Dias com a Rua Luís Braille. Rua Bartolomeu Dias com a Avenida Torre de Belém. Avenida Torre de Belém com a Avenida da Índia. Avenida Índia com a Rua Lago Henriques. Avenida da Índia com a Travessa do Forte da Areia.



Todas as artérias acima indicadas irão estar interditas ou fortemente condicionadas à circulação de trânsito, pelo que a Polícia de Segurança Pública apela a que todos os cidadãos evitem a circulação nas suas imediações, para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar.

No que diz respeito à circulação na cidade de Lisboa, as principais artérias que se revestem como alternativas e se encontram a circular sem restrições são:

ZONAS VERDES: A5 e A9. A5 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até ao Nó da A9. A9 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE, desde o Nó da A5. Estrada Nacional 6 e Estrada Nacional 6-7, em Carcavelos. Estrada Nacional 6 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até Carcavelos. A1 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE. A1 circulável sem restrições no sentido NORTE-SUL até ao Nó de Póvoa de Santa Iria. Ponte Vasco da Gama. Circulável sem restrições no sentido Montijo/Lisboa até ao IC17. Circulável sem restrições no sentido Lisboa/Montijo.



Oeiras

Entre as 16h00 e as 24h00

Av. Marginal (EN 6), em ambos os sentidos desde o nó com a Nacional 6-3 (Alto da Boa Viagem) até à Av. da Índia, com desvio, nessa avenida, para a Rua Damião de Góis;

Av. Pierre Coubertin, junto ao Parque Técnico / Praça da Maratona do Jamor e na intersecção com a Estrada da Costa;

IC 17 CRIL, sentido norte-sul, desde a saída para Miraflores.

Para os condicionamentos / cortes existem as seguintes alternativas / desvios de trânsito:

Em alternativa à Av. Marginal, no sentido Lisboa-Cascais:

IC 17 - CRIL (sentido ascendente) – A5

Em alternativa à Av. Marginal, no sentido Cascais-Lisboa:

EN 6-3 – A5 – A9

Em alternativa à Av. Pierre Coubertin:

A5

Cascais

Entre as 09h00 e as 24h00

Condicionamento da circulação e eventual corte de trânsito, entre a Rotunda João Paulo II (Rotunda do Centro Cultural de Cascais) e a Rotunda da Av. Valbom.

Das 20h00 de dia 2 de agosto até às 13h00 de dia 3 de agosto

Proibição de estacionamento nas seguintes vias: