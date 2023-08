Uma igreja aberta, inclusiva, sem preconceitos, sem vaidade. A passagem do Papa Francisco por Lisboa - e, ontem, Fátima - para a Jornada Mundial da Juventude divide-se em duas partes: as mensagens que aqui foram transmitidas, que são duras e disruptivas, e o impressionante e contagiante banho de multidão, em êxtase, sem medo de harmonizar crença com diversão.









