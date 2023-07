Não me canso de dizer que a Jornada Mundial da Juventude é para todos. E neste todos estão também os que não podem vir até Portugal. Os que nos vão acompanhar à distância, os que não conseguiram obter as devidas autorizações para viajar, os que vivem no meio da guerra e das perseguições. Foi por estes últimos que parti, na semana passada, na companhia de dois dos nossos voluntários internacionais, tendo como destino a Ucrânia.









