Filho de pai português (Valentim Diniz, nascido em Pomares, na Guarda) nasceu em São Paulo. Pai e filho inauguraram, em 1959, a primeira loja Pão de Açúcar em São Paulo (existiram também em Portugal), dando início àquele que seria um dos grandes grupos económicos brasileiros. Em 1989 foi sequestrado e mantido em cativeiro durante seis dias. Foi solto na véspera da eleição de Collor de Mello como presidente do Brasil. Em 1987, Mário Soares condecorou-o com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.