Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Andy Anderson (1951-2019)

Tocou com Iggy Pop, The Cure e Peter Gabriel.

Por Octávio Lopes | 01:30

Foi o baterista dos The Cure entre 1983 e 1984, quando Lol Tolhurst passou para os teclados.



Esteve nas gravações dos álbuns ‘The Top’ e ‘Concert’ e no single ‘The Lovecats’, um dos mais importantes da banda britânica.



Após deixar o grupo liderado por Robert Smith tocou, entre outros, com Iggy Pop, Peter Gabriel e Isaac Hayes.



Andy Anderson anunciou recentemente que sofria de um cancro terminal.



Morreu esta quarta-feira, aos 68 anos.