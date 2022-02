Advogado de carreira, com escritório em Lisboa, foi o 28º presidente da Federação Portuguesa de Futebol, entre 1983 e 1989. Ficou conhecido pelo conflito com os atletas que desembocou no célebre ‘caso Saltillo’ (revolta dos jogadores da seleção em pleno Mundial do México 86). Foi ainda diretor do jornal desportivo ‘A Bola’ após o 25 de Abril de 1974. Morreu ontem e o funeral realiza-se hoje (13h30) no cemitério do Lumiar, em Lisboa.