O antigo reitor (2002-2009) e um dos fundadores da Universidade do Minho (UMinho) António Guimarães Rodrigues morreu no domingo, aos 73 anos, vítima de doença crónica, informou ontem a instituição. Entre outros cargos, dirigiu o Instituto da NATO (ASI) Operations Research and Management in Fishing, presidiu ao Centro de Computação Gráfica e foi ‘vice’ da Associação Portuguesa de Investigação Operacional. O funeral está marcado para hoje, a partir das 14h30, na Igreja de São Lázaro, em Braga.