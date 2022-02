"Estou tristíssimo. Partiu o meu amigo e companheiro Armando Rodrigues." Foi desta forma que António Sala anunciou esta quarta-feira a morte, aos 81 anos, do técnico de som do programa ‘Despertar’ - um fenómeno de popularidade nos anos de 1980 e 1990, que o juntou a Olga Cardoso nas manhãs da Renascença.



"O homem que durante anos e anos, em milhares de horas de emissão, me ajudou com as suas divertidas bocas", referiu o comunicador.