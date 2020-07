Pioneiro do teatro independente, foi na televisão que a sua figura se tornou familiar, com presenças desde as noites de teatro da RTP, nos anos 60, até à série ‘Médico de Família’, da SIC, com passagens pelas novelas ‘Origens’ e ‘Chuva na Areia’.



Foi um dos nomes fundadores do Teatro Estúdio de Lisboa, após ter iniciado a carreira na Companhia Rafael de Oliveira, em 1945. Estava internado no Hospital de Santa Maria, Lisboa, onde morreu.