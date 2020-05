Brian Howe (1953-2020)

Antigo vocalista dos Bad Company, o músico britânico substituiu Paul Rodgers na banda. Integrou o grupo entre 1986 e 1994 e alcançou o top 10 da tabela de vendas nos Estados Unidos através de singles como ‘Shake It Up’, ‘No Smoke Without a Fire’ e ‘Holy Water’.



Trabalhou com Ted Nugent, escreveu a canção ‘I’ll Get Even’ para os Megadeth e editou trabalhos a solo, o último em 2010. Não resistiu a um ataque cardíaco em casa, nos EUA.