Figura do automobilismo, era aplaudido pelo seu talento como piloto, bem como pela capacidade organizativa. Correu nos anos 60 e 70 e celebrizou-se ao volante de um Lola T280 com um motor DFV Consul de três litros, do Team BIP (Banco Intercontinental Português).



Campeão nacional em Turismo, GT, Sport e Protótipos e Grupos 4, 5 e 6, obteve vitórias no estrangeiro, incluindo na Fórmula 3. Estava internado há três meses.