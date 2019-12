Diretor do Museu do Brinquedo Português (MBP) de Ponte de Lima. Inaugurado em junho de 2012, tem milhares de peças que retratam a história do brinquedo fabricado no nosso país durante mais de 100 anos. Quase todos de antes da era tecnológica.Era considerado o maior colecionador do brinquedo nacional. Deixou o seu espólio, mais de 30 mil itens, ao MBP.Carlos Guilherme Teixeira dos Anjos morreu aos 68 anos.