Protagonistas de alguns dos filmes de comédia mais populares do séc. XX, como ‘The Heartbreak Kid’ (pela qual esteve nomeado aos Globos de Ouro em 1973) e as primeiras partes da saga ‘Beethoven’, o ator Charles Grodin morreu na 3ª feira, aos 86 anos, na sua casa em Connecticut, EUA. Além do grande ecrã, trabalhou na Broadway e em programas de rádio e televisão. Nos anos 90, brilhou em ‘Dave’, que lhe valeu um American Comedy Award.