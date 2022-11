Está na história do rock pelo estrondoso êxito da música ‘Love Hurts’, terceira faixa do álbum ‘Hair of the Dog’ dos Nazareth, lançado em 1975. Em 1968, foi um dos fundadores da banda escocesa, ao lado do guitarrista Manny Charlton (1941-2022), do baterista Darrell Sweet (1947-1999) e do baixista Pete Agnew.



O vocalista Dan McCafferty morreu aos 76 anos. "O mundo perdeu um dos melhores cantores que já existiram", disse Pete Agnew.