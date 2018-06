Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eddy Clearwater (1935-2018)

Um veterano dos Blues com sangue índio.

Por Leonardo Ralha | 01:30

A bizarra homenagem de Eddy Clearwater à avó descendente de cherokees foi atuar vestido de índio, com o nome artístico ‘Chefe’.



Natural do Mississípi, o veterano homem dos blues aprendeu sozinho a tocar guitarra e foi com esse instrumento que se distinguiu ao estabelecer-se em Chicago.



A coroa de glória na longa carreira foi a nomeação para o Grammy de Disco de Blues Tradicional em 2003. Morreu nesta sexta-feira, aos 83 anos.