Natural de Aljustrel, estava a poucos dias de fazer 82 anos. Edmundo Silva começou a tocar guitarra aos 22 anos e tornou-se um baixista popular, entre o pop e o rock.Presente em todas as formações do grupo Sheiks, integrou o projeto Amigos, com Paulo de Carvalho e Ana Bola, que venceu, em 1977, o Festival da Canção com o tema ‘Portugal no Coração’. Morreu no sábado, vítima de cancro.O funeral decorre hoje, em Azeitão.