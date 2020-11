Fernando Faria, ex-repórter de imagem da SIC, morreu anteontem em Pemba, Moçambique.



Esteve nos principais cenários de guerra e de catástrofe dos últimos 20 anos. Em Timor-Leste foram dele as imagens dos confrontos entre as tropas da ONU e militares Indonésios que a CNN usou como exclusivas. Era um cidadão do mundo que adorava conhecer povos e culturas diferentes. Era um dos melhores profissionais da sua Geração.