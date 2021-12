O antigo comandante do Corpo de Intervenção da PSP e ex-diretor da Polícia Judiciária Militar morreu, esta semana, aos 79 anos.O major-general foi eleito em 2017 para a direção nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, com os pelouros das áreas de Emergência, Ética e Disciplina e Cooperação com as Forças Armadas.Exerceu ainda o cargo de comandante operacional da Madeira, posto em que recebeu um louvor por serviços distintos.