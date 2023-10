Morreu na sexta-feira, aos 67 anos, na sua casa de Alcoutim, Algarve, Francisco Brás. A informação foi revelada por um amigo, que indicou que o ator - conhecido como Chico Brás - terá morrido na sequência de problemas cardíacos. Com formação superior de teatro no Conservatório e na Faculdade de Letras de Lisboa, Francisco Brás colaborou com estruturas como a Comuna, Teatro Aberto e Malaposta e na televisão entrou em projetos como ‘Vila Faia’ e ‘Olhos de Água’.