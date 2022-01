Chegou ao Real Madrid em 1953 vindo do Real Racing Club, e nas 18 temporadas que vestiu a camisola dos merengues foi um verdadeiro furacão.Extremo-esquerdo rápido e de finta fácil, ganhou por seis vezes a Taça dos Campeões Europeus (Champions), um recorde ainda imbatível.Realizou 600 jogos com a camisola do Real Madrid, tendo marcado 182 golos. Em 2016, foi nomeado presidente honorário do Real Madrid.