Gavin MacLeod, nascido Alan See, retirou o primeiro nome de um filme francês e o último de um professor de teatro de Nova Iorque, que o encorajou a seguir a carreira de ator.



Passou mais de uma década no anonimato, com pequenos papéis, até que integrou ‘The Mary Tyler Moore Show’. nos anos 70. Na popular série ‘Barco do Amor’, durante 11 temporadas, desempenhou o papel de capitão. Tinha problemas de saúde. Morreu aos 90 anos.