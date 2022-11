Durante mais de 50 anos, foi amigo e colaborador do realizador norte-americano Francis Ford Coppola. Ganhou um Óscar como coprodutor do filme ‘Padrinho II’.

Também trabalhou em ‘Apocalipse Now’, ‘Do fundo do Coração’ e ‘Os Marginais’, todos de Coppola. Conquistou um Emmy pelo documentário para a TV ‘Dream No Little Dream: The Life and Legacy of Robert S. Kerr’. Gray Frederickson morreu aos 85 anos.