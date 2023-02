Nascido numa família democrata do Texas, foi um dos obreiros da mudança desse estado norte-americano para bastião republicano. Braço-direito dos Presidentes Bush (pai e filho), ficou mundialmente famoso como o homem que, em 2006, levou um tiro de caçadeira do vice-presidente dos EUA Dick Cheney.



Numa caçada à perdiz, uma ave saltou e Cheney disparou, cravando mais de 200 chumbos no corpo de Whittington. Este esteve à beira da morte, mas assim que saiu do hospital pediu "desculpa" pelos transtornos causados a Cheney.