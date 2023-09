Ian Wilmut (1944-2023)

Morreu o cientista britânico que liderou os investigadores do Instituto Roslin da Universidade de Edimburgo, na Escócia, que clonou a ovelha Dolly (1996). Ian Wilmut tinha aos 79 anos. Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta.



"Era um titã do mundo científico", afirmou Peter Mathieson, vice-reitor da Universidade de Edimburgo, sobre Wilmut, que sofria da Parkinson, a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois do Alzheimer e que afeta mais de 8,5 milhões de pessoas em todo o Mundo.