Atriz porno que ganhou fama na década de 2000, foi encontrada morta em casa, no estado de Oklahoma, EUA. Na residência também jazia o namorado, com as autoridades a suspeitarem de overdose. De nome de batismo Cindy Taylor, foi estrela em diversos filmes de conteúdo adulto, incluindo ‘Piratas II: A Vingança de Stagnetti’, considerada a película pornográfica mais cara da história, com um orçamento de oito milhões de dólares. Ao longo da carreira participou em projetos de outro género, como a série ‘Starsky & Hutch’. Tinha 43 anos.