Ator nascido em Lisboa, participou, entre outras produções, na telenovela ‘Telhados de Vidro’, da TVI (1993), em programas de comédia como ‘Malucos do Riso’, da SIC, ou em vários formatos do também ator Camilo de Oliveira.



A notícia da sua morte, por causas ontem ainda não divulgadas, foi dada pela atriz Noémia Costa: "Era um ator com uma comicidade fantástica. Meu querido João, vai em paz", escreveu na rede social Instagram.