Nasceu em 17 de maio de 1944. Foi professor do Ensino Básico, ingressando na política autárquica, primeiro como vereador da Câmara de Loulé pelo Partido Socialista (PS), depois como presidente, cargo para o qual foi eleito em 1989.



Suspendeu o mandato em 1999 para ir para o Parlamento Europeu. Foi fundador da Casa da Cultura em Loulé, do Clube de Ténis, do Rugby Club e antigo atleta do Louletano, do Faro e Benfica.