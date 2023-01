Nasceu em 1929 em Pampilhosa da Serra e trabalhou nos Correios como carteiro.

Licenciou-se no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP) e doutorou-se em Ciência Política na Universidade Complutense de Madrid, tendo o antigo político espanhol Manuel Fraga Iribarne como seu mentor. Com o general Pedro Cardoso foi um dos arquitetos dos serviços de informações no período pós-25 de Abril.

Foi acusado no chamado Caso Moderna e absolvido na Relação.