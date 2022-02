Especialista em Endocrinologia (especialidade médica que estuda o funcionamento das hormonas no organismo humano).Professor Catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi diretor do Serviço de Endocrinologia do Centro Hospitalar e Universitário de São João.Autor de mais de 200 trabalhos científicos, focando temas como a obesidade e a diabetes.O médico José Luiz Medina morreu ontem, aos 81 anos.