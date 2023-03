José Mário Simões (1972 - 2023)

Gerente do restaurante de Coimbra ‘Zé Manel dos Ossos’, recebia os clientes do espaço fundado em 1959 por José Manuel Ribeiro Franco. Localizada no número 12 do Beco do Forno, a pitoresca tasca ficou famosa depois de, certo dia, o fundador ter decidido cozer ossos de porco, receita que de imediato ganhou fama e atraiu clientela.



Começou por ser uma taberna e teve continuidade na gerência, em 2018, através do antigo empregado, que manteve tudo igual à herança recebida, como os ossos ou a feijoada de javali. Tinha 51 anos.