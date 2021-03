Nascida a 5 de janeiro de 1964, em Brazzaville, República do Congo, era a mais nova dos três filhos de Agostinho Neto com a escritora e jornalista portuguesa Maria Eugénia Neto. Faleceu ontem em Lisboa, devido a doença prolongada, revelaram fontes familiares.



O chefe de Estado angolano, João Lourenço, já transmitiu as suas condolências à família, "Leda Neto soube, em vida, honrar o legado de seu pai", disse o presidente.