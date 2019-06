Luis Alvarez integrava a polícia de Nova Iorque quando o horror se abateu sobre a cidade, no dia 11 de setembro de 2001, e as torres gémeas do World Trade Center caíram.Passou três meses no meio de destroços tóxicos, à procura de sobreviventes.Tornou-se ativista e lutou pela proteção na doença de todos os que participaram nas buscas.Morreu vítima de cancro colorretal, que desenvolveu por ter integrado as operações de resgate.