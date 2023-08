Luísa Brandão nasceu a 27 de julho de 1939, no Porto, completou o curso complementar da Escola Superior de Belas Artes do Porto em 1964 e o curso de Arquitetura na mesma escola em 1978. Colaborou, entre 1977 e 1980, com o arquiteto Álvaro Siza, tendo trabalhado "essencialmente no desenho do projeto da Quinta da Malagueira". Trabalhou na Universidade de Évora e como colaboradora nos escritórios dos arquitetos Nasi Pereira e Virgínio Moutinho. Destacou-se, ainda, como ilustradora de livros didáticos infantis.