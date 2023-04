Cantor sertanejo, conhecido no meio artístico como Matheus, formava dupla com Zé Henrique. Estavam a trabalhar no lançamento do primeiro DVD da carreira. O concerto decorreu em fevereiro, em São Paulo. O cantor sertanejo viajava de carro, em direção ao Rio de Janeiro, para tirar o passaporte.



Estava acompanhado da mulher, do sogro e da sogra e de uma amiga. Matheus conduzia e parou na autoestrada para trocar de lugar com o sogro. Foi atropelado mortalmente por um veículo desgovernado. O condutor estava alcoolizado.