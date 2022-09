Natural de Vale de Azares, Celorico da Beira, começou por jogar futebol na Académica, clube pelo qual se estreou no principal campeonato português com 17 anos, em 1962/63. Passou pelo Leixões, Sporting, FC Porto, Varzim e AD Fafe, cidade onde se radicou em 1972. Foi um dos convocados da seleção nacional para o Mundial’66. Pai do médio Jorge Duarte, o antigo ponta de lança foi ainda treinador. Morreu ontem aos 77 anos.