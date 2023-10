Manuel Figueira (1938-2023)

O artista plástico cabo-verdiano Manuel Figueira morreu, no domingo, na ilha de São Vicente, aos 85 anos. Foi o fundador do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), situado na cidade do Mindelo. Viveu em Lisboa, entre 1960 e 1974, onde concluiu o curso de Pintura na Escola Superior de Belas Artes. Em 1975, regressou ao seu país para colaborar com a revitalização da cultura popular do arquipélago. O CNAD é tido como a primeira instituição cultural criada em Cabo Verde, logo após a independência de Portugal, em 1975.