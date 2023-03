María Kodama, viúva e principal divulgadora da obra do escritor Jorge Luis Borges (1899-1986), morreu aos 86 anos, devido a um cancro na mama.Conheceu e casou com o escritor argentino em Buenos Aires, dois meses antes da sua morte, quando ainda era estudante.Presidia à Fundação Internacional Jorge Luis Borges, que fundou em 1988. Também escritora e tradutora, teve um papel muito ativo em várias disputas legais sobre os direitos de autor do marido, nomeadamente com a editora francesa Gallimard.